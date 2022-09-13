Керівництво Грузії може організувати всенародний референдум та поставити на ньому запитання: чи хочуть грузини війни з Росією. З такою заявою 13 вересня виступив голова правлячої партії "Грузинська мрія" Георгій Кобахідзе, передає "Коммерсант".

Нехай народ скаже, чи хоче він відкриття другого фронту в Грузії проти Росії.

Кобахідзе пообіцяв, що влада "діятиме так, як скаже народ". І висловив сподівання, що грузинський народ "внесе ясність, чи згоден він з висловлюваннями українських політиків про необхідність залучення Грузії у війну або з позицією влади своєї країни".

Так Іраклій Кобахідзе відповів на заяву депутата Верховної Ради України Федора Веніславського, який напередодні порадив Грузії "вжити конкретних кроків щодо звільнення Абхазії та Південної Осетії".

Раніше зі схожими зверненнями до Тбілісі публічно зверталися секретар РНБО України Олексій Данілов, а також радники керівника офісу президента України Михайло Подоляк та Олексій Арестович.

Нагадаємо, що Грузія воювала з Росією в Південній Осетії (1989-1992 рр.), в Абхазії (1992-1993) і під час "п'ятиденної війни" 2008 року.

"Подробиці" повідомляли, що МЗС України закликав Росію деокупувати не лише українську, а й грузинську територію.