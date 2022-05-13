У Грузії зробили заяву про відкриття "другого фронту" з росією [ Редагувати ]
Грузія вже тричі воювала з росією та "перенесла тисячі нещасть". І більше не збирається воювати з рф. Про це заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.
Гарантую нашому населенню, що жодної війни (з росією - ред.) більше не буде.. Для кожного громадянина важливо, щоб у країні був мир і стабільність. Це є основою основ. Без цього в нас нічого не вийде.
При цьому глава уряду Грузії звинуватив "внутрішніх ворогів" у провадженні "безвідповідальної та деструктивної діяльності", а також у спробі "відкрити другий фронт" проти росії в Грузії.
Під "внутрішніми ворогами" Гарібашвілі мав на увазі Михайла Саакашвілі та його партію "Єдиний національний рух". Соратники екс-президента неодноразово звинувачували нинішнє керівництво країни у "капітулянтстві перед росією" та "небажанні надати Україні реальну допомогу". Аналогічні заяви лунали і з Києва.
Нагадаємо, що Грузія воювала з росією в Південній Осетії (1989-1992 рр.), в Абхазії (1992-1993) і під час "п'ятиденної війни" 2008 року.
Нагадаємо, що у Грузії зупинили виробництво мінеральної води "Боржомі".
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