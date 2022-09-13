Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони тривали 90 хвилин. Темою розмови стала ситуація в Україні, зокрема обстановка на Запорізькій АЕС, повідомляє уряд Німеччини.

Враховуючи серйозність військової ситуації та наслідки війни в Україні, канцлер закликав президента Росії якнайшвидше знайти дипломатичне рішення, засноване на припиненні вогню, повному виведенні російських військ та повазі територіальної цілісності та суверенітету України. Федеральний канцлер наголосив, що будь-які подальші анексіоністські кроки Росії не залишаться без відповіді та не будуть визнані за жодних обставин.

Крім того, канцлер ФРН заявив про необхідність гарантування безпеки Запорізької атомної електростанції. Він також наголосив на важливості зернової угоди та закликав виконувати умови цієї угоди.

Олаф Шольц також попросив Путіна поводитися з українськими полоненими відповідно до положень міжнародного гуманітарного права, а також закликав допустити до них представників Червоного Хреста.

На сайті Кремля поки не опублікували свою версію переговорів. Востаннє Шольц і Путін розмовляли 13 травня.

Нагадаємо, що нещодавно Шольц назвав Росію ненадійним постачальником газу через зупинку "Північного потоку".