Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росія є ненадійним партнером в постачанні енергоресурсів. Він вважає, що Німеччина зможе пережити цю зиму.

Про це він повідомив під час брифінгу.

Політик заявив, що Німеччина зараз переживає економічно важкий період, тому уряд затвердив новий пакет допомоги для жителів перед опалювальним сезоном.

Водночас Шольц прокоментував ситуацію на енергетичному ринку. За його словами, росія перестала бути надійним постачальником. Проте канцлер впевнений, що, незважаючи на нестабільність, Німеччина зможе впоратися з викликами.

"Ми переживемо цю зиму", - заявив Шольц.