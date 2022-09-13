Окупанти обстріляли Нікопольський район та пошкодили лінію електропередач [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У вівторок, 13 вересня, російські військові завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів декілька громад залишились без води.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Ввечері війська РФ вдарили по Нікопольському району. Пошкоджена лінія електропередач", - заявив Лукашук.
Внаслідок цього, у Марганецькій, Томаківській та Мирівській громадах не було водопостачання. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням.
"Від початку доби по Нікополю було випущено щонайменш 20 реактивних снарядів та десять артилерійських 152-ох міліметрів", - розповів Лукашук.
Також окупанти гатили по Червоногригорівській громаді, але на щастя жертв та постраждалих немає.
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