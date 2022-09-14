Як підготуватися до можливих перебоїв зі світлом? Що можна купити і за скільки? Розкаже Марʼяна Мартин із Закарпаття.

Мар'яна Мартин – кореспондентка:

Непомітне щастя цивілізованого життя, але через російську агресію воно може зникнути, або почнуться перебої.Що ж робити, якщо з електрикою почнуться проблеми – дізнаємося.

Чи варто українцям готуватися до темного сценарію?

Микола - житель Ужгорода:

Я надеюсь, что власти побеспокоятся і все у нас будет окей.

Проте, готуватися варто. Але, що треба передусім знати і врахувати при підготовці до можливих відключень?

Сергій Дмітрієв - начальник відділу цивільного захисту населення Ужгородської міської ради:

Раджу запастися цими, ліхтариками, свічки, сірники, на всякий випадок, бо можуть бути різні ситуації. Є такі пристрої як сонячні батереї, маленькі, які можуть заряджати смартфон.

Росія вже продемонструвала новий рівень тероризму. В неділю окупанти обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури. Без електроенергії миттєво лишилися сотні тисяч українців у різних областях. І на жаль, на майбутнє убезпечити себе від терактів рашистів неможливо. Та щонайменше зробити запаси на випадок відключень - можна.

Валентина - жителька Ужгорода:

Воно в мене є з початку війни в Україні.

Старше покоління добре пам'ятає ті часи, коли в країні відключали світло. Але нині відсутність електрики - це страшний сон наяву для кожного. Адже все оцифровано, працює за допомогою сучасних гаджетів. Тож передусім варто подбати про свій телефон. Адже там пів життя: зв'язок із рідними, гаманець, та й зрештою документи та особиста інформація.

Дмитро - експерт з мобільних телефонів:

Щоб менше батерея, щоб менше споживало, так. Ну дивіться, в першу чергу більше всьго употрібляє це LTE або3G. Телефон уже буде працювати економніше. Можна знизити яскравість телефона, ну і ще така штука як сповіщення.

Павербанк допоможе телефону протриматися трохи довше. Його вартість від 500 - 3000 грн. Наступний крок - освітлення помешкання. Як це зробити - питаю у Ігоря.

Ігор Шукаль - працівник відділ електротехніки:

От світильники, регулюється яскравість, в принципі, зручно.

З USB входом, на звичайних батарейках, а ще такі, що заряджаються від сонця. Ліхтарів нині на будь який смак та гаманець від 100 до 1000 гривень.

Ігор Шукаль - працівник відділу електротехніки:

На даний момент нема в дефіциті, завжди у нас є.

Чого не скажеш про важку артилерію - генератори. Їх навіть тут у спокійному регіоні - на Закарпатті - почали розбирати з перших днів повномаштабного вторгнення.

Орест Бибик - продавець електротехніки:

Генератори дефіцит, акамулятори дефіцит все приїжджає буквально розбирають, прямо ще не встигли розгрузити,прийняти. Дешевші варіанти їх даже онлайн розбирають.

Ціни космічні - майже 50 тисяч гривень. Але й користі набагато більше.

Працює на бензині, але їсть його, як скажений. 25 літрів на 20 годин. Є звичайно і дешевші генератори, але відповідно у них і потужність менша. Цікаво що це за прилад? Орест люб'язно пояснює.

Орест Бибик - продавець електротехніки:

Це така штука, яка з 12 вольт перетворює напругу на 220. Тоєсть у вас є акамулятор, який видає 12 вольт і ця штука робить вам 220. Ви його підключаєте до акамулятора і в розетку, коли світло є, воно його заряджає, коли світло пропадає, воно із акамулятора бере заряд.

І це теж недешеве задоволення, приблизно пʼять тисяч гривень. Але є ще й народні поради.

Мар'яна Мартин – кореспондентка:

Кажуть, що картопля є потужним провідником електроенергії. І якщо вірити лайфхакам з соціальних мереж з допомогою 2 картоплин та монети я зможу зарядити телефон..

Роблю надрізи у картоплі. Зєдную одну з одною монетою. В одну з картоплин вставляю розетку від заряного пристрою….

Мар'яна Мартин – кореспондентка:

Що ж, як бачимо, це міф. Але знаю один перевірений метод, де картопля точно стане в нагоді.

Зрізують верхівку і виймають серцевину ножем. Вмощую туди сірники. В отвір наливаю олію. І вуаля.

Такий лайфхак вам знадобиться, якщо вдома не знайшлося старої доброї свічки. А от чи немає в Ужгороді дефіциту свічок.

Одним словом ліхтарі, павербанк, сірники, свічки.. і я підготувалася до можливих відключень. Чи готуються до цього жителі Ужгорода?

Теплий светерок. Треба закалятися.

Поки ужгородці жартують, на Сумщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині та Полтавщині вже відчули, що таке життя без електрики. Наслідки обстрілів там ліквідовують досі.