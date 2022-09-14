"Роздвоєння особистості": Барських буде виступати під різними іменами [ Редагувати ]
Співак Макс Барських змінив сценічне ім'я. Відтепер він Mick Sunday та співатиме пісні англійською. Водночас на своїй сторінці в Instagram він повідомив, що буде виступати й під старим ім'ям.
Думаю, для жодного не є таємницею моє справжнє ім’я - Микола. Mick - його спрощена варіація. Але майте на увазі, Макс Барських нікуди не дівається, як багато хто подумав. Я продовжуватиму співати свої найкращі хіти та нові пісні, створені українською мовою під цим брендом.А Mick Sunday даруватиме англомовну музику. Це мій новий творчий простір і натхнення.
Перший трек під новим ім'ям має назву "I Feel Good".
Ця війна принесла великі зміни в моє життя, як і кожного українця. Але водночас вона навчила цінувати рідних та близьких, цінувати життя і час, не відкладаючи свої мрії й бажання на завтра. Я прийняв рішення створювати майбутнє вже сьогодні й вести вас за собою. Туди, де можливі найсміливіші мрії.
У кліпі, режисером якого став Алан Бадоєв, Макс показав яскраве життя, танці і розваги.
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