Співак Макс Барських змінив сценічне ім'я. Відтепер він Mick Sunday та співатиме пісні англійською. Водночас на своїй сторінці в Instagram він повідомив, що буде виступати й під старим ім'ям.

Думаю, для жодного не є таємницею моє справжнє ім’я - Микола. Mick - його спрощена варіація. Але майте на увазі, Макс Барських нікуди не дівається, як багато хто подумав. Я продовжуватиму співати свої найкращі хіти та нові пісні, створені українською мовою під цим брендом.А Mick Sunday даруватиме англомовну музику. Це мій новий творчий простір і натхнення.

Перший трек під новим ім'ям має назву "I Feel Good".

Ця війна принесла великі зміни в моє життя, як і кожного українця. Але водночас вона навчила цінувати рідних та близьких, цінувати життя і час, не відкладаючи свої мрії й бажання на завтра. Я прийняв рішення створювати майбутнє вже сьогодні й вести вас за собою. Туди, де можливі найсміливіші мрії.

У кліпі, режисером якого став Алан Бадоєв, Макс показав яскраве життя, танці і розваги.