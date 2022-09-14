Країна-агресор росія продовжила термін розміщення своїх військових об'єктів у Білорусі на 25 років. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

У середу, 14 вересня, держдума рф ратифікувала відповідні протоколи, які стосуються двох військових об'єктів - "Барановичі" та "Вілейка".

Ці військові об'єкти, протоколи про продовження термінів використання яких були ратифіковані в Білорусі ще у березні 2022 року, росія використовує "на безоплатній основі". У моніторинговій групі зазначають, що це продовження терміну розміщення не більше ніж "технічний захід", оскільки обидва об'єкти орендувалися за договором з 6 січня 1995 року, який просто закінчився 30 травня 2021 року.

Що відомо про "Барановичі" та "Вілейку"