Військові об'єкти рф залишаться на території Білорусі ще на 25 років: деталі [ Редагувати ]
Країна-агресор росія продовжила термін розміщення своїх військових об'єктів у Білорусі на 25 років. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
У середу, 14 вересня, держдума рф ратифікувала відповідні протоколи, які стосуються двох військових об'єктів - "Барановичі" та "Вілейка".
Ці військові об'єкти, протоколи про продовження термінів використання яких були ратифіковані в Білорусі ще у березні 2022 року, росія використовує "на безоплатній основі". У моніторинговій групі зазначають, що це продовження терміну розміщення не більше ніж "технічний захід", оскільки обидва об'єкти орендувалися за договором з 6 січня 1995 року, який просто закінчився 30 травня 2021 року.
Що відомо про "Барановичі" та "Вілейку"
- радіотехнічний вузол "Барановичі", це ж 70М6 "Волга" - стаціонарна радіолокаційна станція, елемент російської системи попередження про ракетний напад (СПРН). Використовується для виявлення запуску та супроводу балістичних ракет та космічних об'єктів.
- 43-й вузол зв'язку ВМФ росії "Вілейка", це ж радіостанція "Антей" - вузол зв'язку, що забезпечує прямий і зворотний зв'язок Головного штабу ВМФ росії з атомними підводними човнами, що несуть бойове чергування в районах Атлантичного, Індійського та частково Тихого океанів. Також проводить радіотехнічну розвідку та радіоелектронну боротьбу. Це з кількох подібних радіостанцій єдиної глобальної постійно діючої системи зв'язку ВМФ рф.
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