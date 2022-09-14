Попри арешт активів Київського картонно-паперового комбінату та його корпоративних прав, комбінат продовжить виконувати свою соціальну функцію та підтримувати жителів Обухова і діяльність підприємств. Про це повідомили на офіційному сайті комбінату.

За рішенням комбінату, ПрАТ "Енергія", яке належить ККПК, продовжить забезпечувати теплом та гарячою водою жителів Обухова, підприємства Трипільського промвузла та госпрозрахункові установи міста під час опалювального сезону.

Довідково

ПрАТ "Енергія" ККПК з 1981 року займається транспортуванням і постачанням теплової енергії у вигляді пари та гарячої води для технологічних потреб, потреб опалення і гарячого водопостачання підприємств Трипільського промвузла, багатоповерхових житлових будинків та госпрозрахункових установ міста Обухів під час опалювального сезону. Наразі кількість наших споживачів становить майже 21 тисячу, а це – орієнтовно 80% споживачів міста Обухова, яким надаються послуги із постачання теплової енергії та гарячої води.



Київський ККПК належить австрійській компанії Pulp Mill Holding, бенефіціаром якої є етнічний українець, громадянин Кіпру Володимир Крупчак. За час, поки Pulp Mill Holding володіє ПрАТ "Київський КПК", компанія інвестувала в комбінат понад 360 млн євро, скеровуючи всі зароблені кошти на розвиток комбінату.