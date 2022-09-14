"Шахтар" зіграв унічию з "Селтиком" [ Редагувати ]
У 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" у Варшаві приймав шотландський "Селтік".
Початок матчу лишився за шотландцями, які створили кілька напівмоментів, а на 10-й хвилині відкрили рахунок. У контратаці лівим флангом Хатате пробив з гострого кута, і м'яч з невеликим рикошетом від Бондаренка залетів до сітки.
"Гірники" одразу ж перехопили ініціативу, проте всі їхні спроби проникнути до штрафного гостей були безрезультатними аж до 29-ї хвилини. Саме тоді Судаков запустив у прорив лівим краєм Михайла Мудрика, який утік сам на сам і ударом під поперечину зрівняв цифри - 1:1.
Одразу Швед з навісу Мудрика забиває другий м'яч, але гол не було зараховано. Кінець тайму за моментами лишився за господарями: удар Зубкова заблокував захисник, а постріл Шведа під дальню штангу насилу потягнув Гарт.
Друга половина почалася з гольового шансу "кельтів": Жота бив у кут - Трубін парирував. Загалом після перерви команди стали діяти значно обережніше, гострих епізодів біля воріт виникало не надто багато.
У хід пішли удари здалеку: Швед відправив м'яч за сантиметри від штанги, а спроба Тернбулла пройшла над поперечиною. Очеретько відзначився небезпечним ударом, який припав у блок, а у відповідь Якумакіс із центру штрафного мало не влучив у дев'ятку.
"Шахтар" завершив зустріч з "Селтіком" внічию.
Ліга чемпіонів. Група F. 2-й тур
"Шахтар" (Донецьк) - "Селтік" (Глазго) - 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 Бондаренко (10, а/г), 1:1 Мудрик (29)
У клубному футболі настає двотижнева перерва на матчі збірних. Наступний поєдинок "гірники" проведуть 1 жовтня в межах УПЛ із "Металістом". А в Лізі чемпіонів команда Ігора Йовічевіча зіграє 5 жовтня у Мадриді з "Реалом".
Нагадаємо, що "Шахтар" розтрощив "Лейпциг" у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.
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