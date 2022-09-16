Заступника гауляйтера Бердянська ліквідували разом з дружиною, яка готувала за "референдум" [ Редагувати ]
Так званого "заступника глави" окупаційної адміністрації Бердянська Олега Бойка ліквідували разом із дружиною, яка очолювала у місті виборчу комісію з проведення так званого "референдуму". Про це повідомляє окупаційна адміністрація Бердянська.
Подвійне вбивство зрадників сталося сьогодні, 16 вересня, у мікрорайоні Колонія у Бердянську.
У своего гаража был убит заместитель Главы Военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.
Подвійне вбивство зрадників сталося сьогодні, 16 вересня, у мікрорайоні Колонія у Бердянську. Жодних подробиць окупанти не наводять.
Олег Бойко і Людмила Бойко
Нагадаємо, на початку березня в Бердянську підірвали автомобіль так званого "коменданта" міста Артема Бардіна. Він втратив ноги, але вижив.
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