Так званого "заступника глави" окупаційної адміністрації Бердянська Олега Бойка ліквідували разом із дружиною, яка очолювала у місті виборчу комісію з проведення так званого "референдуму". Про це повідомляє окупаційна адміністрація Бердянська.

Подвійне вбивство зрадників сталося сьогодні, 16 вересня, у мікрорайоні Колонія у Бердянську.

У своего гаража был убит заместитель Главы Военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.

Подвійне вбивство зрадників сталося сьогодні, 16 вересня, у мікрорайоні Колонія у Бердянську. Жодних подробиць окупанти не наводять.

Олег Бойко і Людмила Бойко

Нагадаємо, на початку березня в Бердянську підірвали автомобіль так званого "коменданта" міста Артема Бардіна. Він втратив ноги, але вижив.