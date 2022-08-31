У Бердянську підірвали штаб колаборантів [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с россией". Про це повідомляється у Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.
Біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с россией", що бере активну участь у підготовці до псевдо референдуму, сьогодні вранці щось вибухнуло. Інформації про постраждалих немає.
В результаті вибуху пошкоджений фасад будівлі, а також вибиті вікна. Чи був хтось під час вибуху в будівлі, поки невідомо.
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