Незважаючи на успішний та швидкий контрнаступ у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни України проти рф.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави вітав швидкий контрнаступ України, але відкинув будь-які припущення про те, що війна наближається до свого роду фінальної фази і незабаром може закінчитися.

"Поки що рано говорити про закінчення цієї війни", - наголосив президент України.