Поки що рано говорити про закінчення війни з росією - Зеленський [ Редагувати ]
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Незважаючи на успішний та швидкий контрнаступ у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни України проти рф.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави вітав швидкий контрнаступ України, але відкинув будь-які припущення про те, що війна наближається до свого роду фінальної фази і незабаром може закінчитися.
"Поки що рано говорити про закінчення цієї війни", - наголосив президент України.
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