Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters назвав орієнтовну кількість росіян, які потрапили в полон під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

Скажу відкрито, у росіян більше наших полонених, ніж у нас російських - військових чи найманців, які воюють за Російську Федерацію. Тому наше завдання - поповнювати "обмінний фонд". Тому я публічно звертаюся до російських військових - це правда буде правильно, якщо вони підуть у полон.

Глава держави наголосив, що Україна ставиться до тих, хто здався в полон, відповідно до Женевської конвенції, як до військовополонених.

Наше завдання, щоби їх було більше, щоби ми могли повернути більше своїх.

На запитання, чи можна дати орієнтовну оцінку кількості взятих у полон під час наступу, президент відповів, що йдеться про "сотні" полонених.

9 вересня радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ взяли в полон велику кількість російських військових: "Нам нема куди подіти полонених уже, стільки їх набрали, що війська не справляються".

Президент Зеленський заявив, що підтримає відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо Москва поверне українських військовополонених.