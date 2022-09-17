Німеччина не постачає зброю Україні через нацистське минуле - Зеленський [ Редагувати ]
Німеччина має "певні психологічні бар'єри" для постачання військової техніки Україні для відбиття російської агресії. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Reuters.
Ми хотіли б отримати більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. Від Азії.
За словами Зеленського, якби Україна не перейшла у контрнаступ, скоротилося в постачання зброї для ЗСУ.
Я думаю, що це дуже важливий крок, який вплинув або впливатиме на рішення деяких інших країн.
Глава держави зазначив, що Німеччина має "певні психологічні бар'єри" для постачання військової техніки через нацистське минуле.
В інтерв'ю він також заявив, що виступає проти транзиту аміаку з рф через Україну по аміакопроводу Тольятті - Одеса, і готовий підтримати його лише в обмін на українських військовополонених. За словами президента України, він запропонував цей варіант ООН.
Нагадаємо, що Німеччина відмовилась передати Україні бронеавтомобілі Dingo й танки Leopard 2.
по темі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння, зокрема танків Leopard 2. Про це повідомляє Welt з посиланням на джерела в українському уряді
США та Україна ведуть консультації на низькому рівні щодо постачання Києву американських винищувачів F-16 четвертого покоління, зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot і розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів (БЛА) MQ-1C Grey Eagle. Про це повідомила газета Politico з посиланням на свої джерела
Україна купує у Німеччини 18 новітніх САУ RCH-155. Перші екземпляри будуть готові не раніше ніж через 30 місяців, тобто приблизно у березні 2025 року
Фракції Держдуми ухвалили рішення запропонувати Раді Держдуми запросити на засідання палати міністра оборони рф сергія шойгу, щоб депутати могли поспілкуватися з нею у закритому режимі щодо вторгнення
Уряд Німеччини, який раніше був категорично проти мілітаризації і навіть скорочував чисельність армії, тепер кардинально міняє стратегію національної безпеки. І вже презентував план оновлення обороноздатності.