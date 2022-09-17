Німеччина має "певні психологічні бар'єри" для постачання військової техніки Україні для відбиття російської агресії. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Reuters.

Ми хотіли б отримати більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. Від Азії.

За словами Зеленського, якби Україна не перейшла у контрнаступ, скоротилося в постачання зброї для ЗСУ.

Я думаю, що це дуже важливий крок, який вплинув або впливатиме на рішення деяких інших країн.

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Глава держави зазначив, що Німеччина має "певні психологічні бар'єри" для постачання військової техніки через нацистське минуле.

В інтерв'ю він також заявив, що виступає проти транзиту аміаку з рф через Україну по аміакопроводу Тольятті - Одеса, і готовий підтримати його лише в обмін на українських військовополонених. За словами президента України, він запропонував цей варіант ООН.

Нагадаємо, що Німеччина відмовилась передати Україні бронеавтомобілі Dingo й танки Leopard 2.