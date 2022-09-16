Зеленський погодиться на транзит аміаку з рф лише в обмін на українських полонених [ Редагувати ]
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Президент України Володимир Зеленський підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо москва поверне Києву українських військовополонених.
Зеленський зазначив, що запропонував цю домовленість ООН, яка бажає відновити подачу російського аміаку в Україну, щоб зменшити глобальний дефіцит добрив.
"Я проти поставок аміаку з РФ через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН", - сказав він.
Зеленський заявив, що сотні російських військових потрапили в полон під час контрнаступу України в Харківській області. Водночас він сказав, що в Росії під вартою перебуватиме більше наших військових, ніж в Україні російських.
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