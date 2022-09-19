Зеленський провів розмову з головою найбільшої у світі інвесткомпанії BlackRock [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком можливості залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Про це глава держави повідомив у Telegram.
Під час розмови з головою найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком обговорили можливості залучення державних і приватних інвестицій в Україну.
Наша країна зацікавлена у приході світового капіталу, завдяки якому будуть створені нові робочі місця та зростатиме економіка. Ми спроможні й хочемо відновити нормальний інвестиційний клімат.
Розмір активів під управлінням BlackRock - $ 10 трлн.
Нагадаємо, що на початку вересня Україну відвідав американський мільярдер ($25 млрд), колишній гендиректор Google Ерік Шмідт.
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