Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком можливості залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Під час розмови з головою найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком обговорили можливості залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Наша країна зацікавлена у приході світового капіталу, завдяки якому будуть створені нові робочі місця та зростатиме економіка. Ми спроможні й хочемо відновити нормальний інвестиційний клімат.

Розмір активів під управлінням BlackRock - $ 10 трлн.

Нагадаємо, що на початку вересня Україну відвідав американський мільярдер ($25 млрд), колишній гендиректор Google Ерік Шмідт.