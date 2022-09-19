Збройні сили України в ніч проти 19 вересня знищили базу росіян в окупованій Кадіївці на Луганщині, а також техніку та особовий склад ворога на території лісгоспу в Новоайдарі. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Дивовижна ніч. Кадіївка та Новоайдар. У Кадіївці (Стаханов) знищено базу рашистів у місцевому Палаці культури. На території Новоайдарського лісгоспу знищено техніку та особовий склад ворога.

Журналіст Андрій Цаплієнко пише, що у Кадіївці знаходилась база ПВК "Вагнер". Втрати найманців уточнюються. Потужний удар по базі рашистів визнав і терорист Гіркін-Стрєлков.

ВСУ нанесли очередной удар РСЗО "Хаймерс" (4 ракеты) по комплексу Дома культуры г. Стаханова. Комплекс сильно поврежден и частично разрушен.

Нагадаємо, у суботу, 17 вересня, під Мелітополем Запорізької області ЗСУ знищили базу рашистів.