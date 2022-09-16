Сили ЗСУ знищили ще одне місце зосередження російських військ у Луганській області. Про це повідомляє Луганська ОВА.

Натомість окупанти звозять поранених у лікарні Новоайдара. ЗСУ атакували опорний пункт окупантів у Перевальську, також є влучання у казарму в Лисичанську.

У результаті ефективних високоточних ударів в районі Перевальська трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. Зафіксоване влучання й у казарму в Лисичанську.

Окупанти масово звозять поранених зі Слобожанського напрямку у міські лікарні Новоайдара. Всі медичні заклади міста перепрофілюють у військові госпіталі, зокрема і дитячу лікарню.

Крім того, окупанти вимикають мобільний та кабальний інтернет в області, але продовжують випускати пропагандистські ролики про нібито "контрольовану ситуацію".

Також окупаційна влада так званої "ЛНР" продовжують забирати чоловіків на війну проти України.