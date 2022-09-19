Шотландія - Україна: де дивитися матч Ліги націй [ Редагувати ]
Трансляція перенесеного матчу 1-го туру Ліги націй УЄФА між збірною Шотландії та національною командою України буде доступна на території України.
Матч Шотландія - Україна відбудеться 21 вересня у Глазго. Поєдинок прийме стадіон "Гемпден Парк". Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.
У цифровому мовленні Т2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі національного телемарафону "Єдині новини". Поєдинок наживо транслюватимуть телеканали "Суспільне", "1+1", "Інтер" та ICTV.
Окрім того, вересневі матчі "синьо-жовтих" Українська асоціація футболу показуватиме в мережі. Трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі організації.
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