Будь-які спроби росіян провести псевдореферендуми на окупованих територіях України будуть придушені. Плани про "референдуми" є нічим іншим, як реакцією москви на розгром на Харківщині. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми... Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою.

Напередодні ватажки так званих "днр" і "лнр" виступили з закликом про проведення негайних "референдумів" щодо вступу до складу росії. У вівторок, 20 вересня, з такою ж ідеєю виступив і глава окупаційної влади Херсонщини.

Нагадаємо, президент Зеленський заявляв, що псевдореферендуми на окупованих територіях закриють будь-яку можливість для переговорів з рф.