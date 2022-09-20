Російський актор, режисер, художній керівник Театру імені Волкова Сергій Пускепаліс загинув у ДТП. Це підтвердили у правоохоронних органах.

Аварія сталася вдень 20 вересня на трасі М-8 у Ярославській області. Ford Transit, у якому перебував 56-річний актор, врізався у фуру на зустрічній смузі. Водій мікроавтобуса також загинув, водій фури постраждав.

Іронія в тому, що Пускепаліс загинув у броньованому "Форд Транзит", який збирався відправити на Донбас для бойовиків-сепаратистів.

Сергій Пускепаліс з 2019 року був художнім керівником Ярославського театру драми імені Ф. Волкова. На його рахунку також понад 70 ролей у фільмах. Серед найвідоміших: "Прогулянка" (2003 рік), "Мій хлопець - янгол" (2011), "Метро" (2012), "Чорне море" (2014), "Битва за Севастополь" (2015), "Криголам" (2016), "Ялинки нові" (2017), "Як я став..." (2018), "Тимчасовий зв'язок" (2020), "На вістрі" (2020), "Хронос" (2022).

Також зіграв у серіалах "Захист свідків" (2011), "Життя та доля" (2012), "Крик сови" (2013), "Хрещений" (2014), "Великі гроші" (2015), "Операція Мухаббат" (2018), "Шифр".

У 1999 році Пускепаліс отримав звання Заслуженого артиста РФ. За роль у драмі "Як я провів цього літа" отримав Срібного ведмедя на Берлінському кінофестивалі у 2010 році. Фільм "Прості речі" приніс йому премію "Кінотавра" (2007) та "Ніку" (2008). 2018 року отримав премію "Золотий орел" за роль у серіалі "А у нас у дворі" (2012-2014).

Сергій Пускепаліс