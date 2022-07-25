Британський актор Девід Уорнер, який зіграв у "Титаніку" та інших відомих картинах, помер у віці 80 років від раку. Про це повідомляє британська газета Sun з посиланням на заяву сім'ї актора.

Про свій діагноз Уорнер дізнався 18 місяців тому. Свої останні дні він провів у будинку для літніх людей Денвілл-холл, в якому доглядають професійних акторів і представників інших театральних професій.

Уорнер зіграв понад двісті ролей, серед найвідоміших фільмів - "Омен", "Трон", "Титанік", "Загублений світ", "Планета мавп" і "Бандити у часі".

У "Титаніку" Джеймса Кемерона Уорнер зіграв одного з антагоністів - лакея Лавджоя, який прикував героя Леонардо Ді Капріо до труб під час затоплення корабля.

Девід Уорнер

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