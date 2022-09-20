У Нью-Йорку за кілька годин відкриються цьогорічні Високі дебати Генеральної асамблеї ООН. І цьогорічне засідання багато в чому - під знаком України. Адже головні теми - наприклад, та сама продовольча криза, спричинені якраз розв'язаною росією війною.

Якими є пріоритети вітчизняної делегації? І про що Київ проситиме в ООН - і країни-партнери і взагалі - світ? У Нью-Йорку вже почав роботу наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. І всі деталі - у його репортажі.

Тут зараз неймовірно багато силовиків, делегатів і преси. Ці кілька кварталів на першій авеню у Нью-Йорку на час Генасамблеї - закрита територія, де кожен метр під контролем, а доступ є лише для делегацій і журналістів, які першими мають повідомити, що пропонує та чи інша держава, президент чи прем'єр якої прибули до штатів.

Про плани української делегації ми точно дізнаємося першими від вітчизняного міністра закордонних справ, Дмитра Кулеби. Він спеціально прилетів до Нью-Йорка на добу раніше, ніж решта урядовців, і вже провів перші зустрічі - як вступ до подальших переговорів.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

У нас є постійний діалог і взаємодія буквально щоденна з європейськими колегами, з американськими. А тут ми працюємо над тим, щоб розширити коло цього спілкування завдяки африканським, азійським, тихоокеанським колегам. А всі ці питання, які є для нас актуальними, зброя, санкції, торгівля, функціонування зернового коридору - от всі вони, власне, є і в основі наших директив.

Запобігання голоду у світі - тема зараз настільки серойзна, що їй сьогодні у Нью-Йорку присвятять окремий, "Продовольчий безпековий саміт". І завдання для України - заздалегідь заручитися підтримкою світу, щоб не дати Кремлю зірвати Стамбульську зернову угоду, а загроза цього - зараз реальна.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми розуміємо, що путін спробує зірвати цей коридор. Ми розуміємо, що він намагається спотворити реальність і звинуватити Захід у тому, що саме він отримує найбільше українського зерна, що неправда. Тому ми спілкуємося з африканськими, з азійськими, з латино-американськими країнами, щоб вони стали на захист функціонування цього зернового коридору. Тому що його функціонування - це контрольовані ціни на і можливість уникнути голоду.

Виступ українського президента цього року таки у запису, у другій половині дня середи. І зрозуміло, що в ньому багато буде про війну. Про її наслідки для людей і для економіки, про воєнні злочини. А ще - про відповідальність за все це, яка буде, якщо не тільки Штати і ЄС, але й інші продемонструють єдність. І у тому, де саме, в якій міжнародній інстанції це мають розглядати. І у тому, чи домовиться світ, щоб були репарації. Україна обирала між кількома варіантами - і (а це насправді новина, про це ще не казали) - зараз вже визначилась. Проситиме скликати спеціальний трибунал.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Перше - це створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за вчинення злочину агресії. І друге - запровадження компенсаційного механізму. Компенсація завданих Україні збитків за рахунок російських грошей, заарештованих у світі.

Механізми для цієї спецконфіскації теж обговорюватимуть цими днями у Нью-Йорку. Зеленський колись назвав ООН - і ці слова розійшлись у заголовках – "супергероєм на пенсії". Мовляв, є супер-здібності, але немає сил їх використати. І зараз через війну Об'єднані нації знову стають місцем, де не "висловлюють занепокоєння", а сперечаються, вирішують, шукають варіанти, і - головне - діють.