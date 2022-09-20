Польща проти того, щоб Європейська комісія покарала Угорщину і заблокувала їй доступ до 7 з половиною мільярдів євро. Немає одностайної підтримки такого рішення і серед словацьких політиків. Чому країни, які так палко підтримують Україну, не хочуть допомогти Брюсселю умиротворити угорську владу, що блокує санкції - розбиралась Олена Абрамович.

Скоротити доступ до європейських фондів на 65%. Таку погрозу Угорщині, а точніше пропозицію для голосування Раді Євросоюзу висунула Єврокомісія у неділю. І це вперше в історії Єврокомісія пропонує такий жорсткий крок. У Брюсселі стомилися від постійних блокувань російських санкцій та інших важливих рішень угорським премʼєром Віктором Обраном. Тож вирішили нагадати йому, що мають чимало питань щодо корупції в угорському уряді. І до того, як він освоює європейські кошти.

Йоганнес Хан, єврокомісар Єврокомісар з питань бюджету:

Вони стосуються систематичних порушень, недоліків та слабинок у державних закупівлях; по-друге, недостатньо зусиль у вирішенні конфлікту інтересів, є також занепокоєння щодо громадських трастів; по-третє, нестача дій в проведенні розслідувань і судових переслідувань у справах, що стосуються коштів ЄС; і, нарешті, недоліки в системі боротьби з корупцією.

Якщо протягом місяця в Угорщині не будуть створені і не запрацюють антикорупційні органи, то доступ до певних видатків з фонду Євросоюзу для Угорщини треба перекрити - вирішила Єврокомісія. І в той час як сам Віктор Орбан такого роду погрози від інших Євроінституцій називав смішними, його урядовці запевнили - зроблять, все що треба, аби тільки не втратити гроші.

Тібор Наврачич, міністр з розвитку Угорщини:

Втрата коштів може статися лише в тому випадку, якщо ми не впровадимо реформи. Але ми їх реалізуємо. Уряд не має наміру ввозити в оману Єврокомісію. Як і не мав таких намірів раніше.

Тим часом союзники Угорщини з вишеградської четвірки уже стали виступати із заявами, що не підтримують Єврокомісію в її намірах покарати Орбана. Так, у Словаччині спікер парламенту назвав "маячнею" такі заходи. А польський премʼєр прямо заявив - стоїть на боці Угоршини.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Польща буде рішуче виступати проти будь-яких дій євроінституцій, метою яких є незаконне позбавлення країн-членів коштів, у даному випадку Угорщини. Для нас це очевидна річ.

Чому Варшава стала на бік Будапешта, який підігрує москві? Пояснення проте - схожі погрози - позбавити доступу до європейських фондів, Єврокомісія висувала раніше і до Польського уряду. Бо вбачає порушення принципів верховенства права з боку польської влади. Тож таким чином Матеуш Моравецький намагається вберегти свою країну від подібної долі. Чи зможе він накласти вето на таке рішення Брюсселя? Ні, бо голосується воно не одноголосно, а більшістю. Тож якщо Угорщина не виправиться, заблокувати для неї кошти лідери ЄС все одно зможуть.