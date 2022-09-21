За даними Міноборони рф, на сьогоднішній день втрати росії складають майже 6 тисяч військових.

Про це заявив міністр оборони рф сергій шойгу.

"Наші втрати на сьогодні 5 937 людей і тут не можу відзначити, наших хлопців, які мужньо виконують свій обов'язок. Не можу сказати про наших медиків - із загальної кількості поранених близько 90% повернулися до ладу. Це хлопці, які пройшли через наші госпіталі та продовжують службу", - заявив він.