Рада повернула акциз на пальне [ Редагувати ]
Верховна Рада повернула скасований у березні акциз на пальне. Відповідний законопроєкт №7668-д у підтримали 255 народних обранців, повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
У березні акциз на пальне скасували у межах лібералізації податкового законодавства на період воєнного стану. Тоді ставка була диференційованою:
- для бензину - 213,5 євро;
- для дизелю - 139,5 євро;
- автогазу - 52 євро.
Тепер ставка акцизу буде такою (за 1000 літрів):
- бензин - 100 євро;
- дизель - 100 євро;
- біодизель - 100 євро;
- скраплений газ, бутан, ізобутан - 52 євро;
- паливо моторне альтернативне - 100 євро.
Нульова ставка акцизу зберігається для закупівлі палива для потреб Міноборони.
Нагадаємо, 21 вересня Верховна Рада підтримала добровільний військовий облік для жінок.
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