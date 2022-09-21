Верховна Рада повернула скасований у березні акциз на пальне. Відповідний законопроєкт №7668-д у підтримали 255 народних обранців, повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У березні акциз на пальне скасували у межах лібералізації податкового законодавства на період воєнного стану. Тоді ставка була диференційованою:

для бензину - 213,5 євро;

для дизелю - 139,5 євро;

автогазу - 52 євро.

Тепер ставка акцизу буде такою (за 1000 літрів):

бензин - 100 євро;

дизель - 100 євро;

біодизель - 100 євро;

скраплений газ, бутан, ізобутан - 52 євро;

паливо моторне альтернативне - 100 євро.

Нульова ставка акцизу зберігається для закупівлі палива для потреб Міноборони.

Нагадаємо, 21 вересня Верховна Рада підтримала добровільний військовий облік для жінок.