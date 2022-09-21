Добровільний жіночий військовий облік: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні [ Редагувати ]
У середу, 21 вересня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про добровільний жіночий військовий облік. Про це повідомляється у Telegram.
Виняток – медики. Вони ставитимуться на військовий облік обов'язково.
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