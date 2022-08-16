Верховна Рада підтримала надання одноразової грошової виплати в разі інвалідності чи смерті через війну. Відповідний законопроект №7353 підтримали за основу 267 депутатів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Мова йде про осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівникам об'єктів критичної інфраструктури та журналістам, які отримали поранення під час виконання своїх обов'язків у період дії воєнного стану.

На виплати мають право: журналісти, медики, енергетики, залізничники, державні та місцеві службовці, комунальники, водії й інші працівники об’єктів критичної інфраструктури.

встановлення I групи інвалідності - в розмірі 800 000 гривень;

встановлення II групи інвалідності - в розмірі 500 000 гривень;

встановлення III групи інвалідності - в розмірі 200 000 гривень;

втрата працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) - в розмірі 100 000 гривень;

загибель (смерті) - в розмірі 1 000 000 гривень;

Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету.