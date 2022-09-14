Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив проєкт закону про повернення акцизів на пальне до другого читання. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у Telegram.

Законопроєкт №7668-д буде винесений на голосування в Раді.

Затверджено такі ставки: