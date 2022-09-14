Акциз на пальне: які ставки на бензин, дизпаливо та автогаз встановить Рада [ Редагувати ]
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив проєкт закону про повернення акцизів на пальне до другого читання. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у Telegram.
Законопроєкт №7668-д буде винесений на голосування в Раді.
Затверджено такі ставки:
- Бензин - 100 євро за 1000 літрів.
- Дизель - 100 євро за 1000 літрів.
- Скраплений газ - 52 євро за 1000 літрів.
- Біобензин - 26 євро за 1000 літрів.
- Біодизель - 18 євро за 1000 літрів.
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