Чи планують в Білорусі оголошувати мобілізацію: відповідь Лукашенко [ Редагувати ]
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко відповів, чи планує оголошувати мобілізацію в країні. Він заявив, що цього не буде.
Про це повідомляє білоруське пропагандистське видання "Белта".
Ця мобілізація у росії. Те, що на нас намагаються перекинути цей місток, що буде і в нас... а якщо не буде? Це вас, пропагандистів би перетерли. А їм за це нічого не буде. Їм треба створити ситуацію. За щось учепитися. Не буде жодної мобілізації. Це брехня.
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