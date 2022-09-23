Білоруський диктатор Олександр Лукашенко відповів, чи планує оголошувати мобілізацію в країні. Він заявив, що цього не буде.

Про це повідомляє білоруське пропагандистське видання "Белта".

Ця мобілізація у росії. Те, що на нас намагаються перекинути цей місток, що буде і в нас... а якщо не буде? Це вас, пропагандистів би перетерли. А їм за це нічого не буде. Їм треба створити ситуацію. За щось учепитися. Не буде жодної мобілізації. Це брехня.