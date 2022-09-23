Японський концерн Toyota закриває у Петербурзі свій завод зі збирання автомобілів. Про це повідомила пресслужба Мінпромторгу рф.

Компанія виконає зобов’язання перед працівниками, збереже післяпродажне обслуговування автомобілів марки Toyota та Lexus, а також підтримку дилерської мережі.

У міністерстві не повідомили, чому закривається завод. За інформацією "Комерсанта", автоконцерн не зміг налагодити постачання комплектуючих до росії.

Російська влада опрацьовує можливі сценарії розвитку заводу. Очікується, що його законсервують та, можливо, продадуть.

Завод "Тойота Мотор" у селищі Шушари відкрили в 2007 році. У березні 2022 року Toyota призупинила роботу заводу через перебої з постачанням комплектуючих.

На тлі російського вторгнення в Україну та західних санкцій сотні іноземних компаній призупинили або припинили роботу в рф.

Нагадаємо, Японія заборонила постачати до росії вантажні автомобілі, самоскиди та бульдозери.