Японія заборонила постачати до росії вантажні автомобілі, самоскиди та бульдозери [ Редагувати ]
Японія з 17 червня заборонить постачати до росії вантажні автомобілі, самоскиди та бульдозери. Про це заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда.
Він пояснив, що рішення ухвалене у зв'язку з рішенням Кабінету міністрів Японії про заборону експорту до росії продукції, яка "сприятиме зміцненню промислової інфраструктури".
Санкції запроваджують у відповідь на російську агресію проти України. Японія, зокрема, заморозила активи ВЄБ.РФ, Промсвязьбанку і банку "Россия", а також посилила видачу дозволів на експорт до рф напівпровідників та "іншої схожої продукції".
7 червня японська влада ввела санкції проти Россельхозбанку і МКБ, а також оголосила про заборону на експорт товарів до рф. росія того ж дня призупинила реалізацію угоди з Японією про співпрацю у сфері промислу морських живих ресурсів.
Нагадаємо, що на початку травня США заборонили постачати до росії вантажівки, двигуни та підшипники.
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