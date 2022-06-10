Японія з 17 червня заборонить постачати до росії вантажні автомобілі, самоскиди та бульдозери. Про це заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда.

Він пояснив, що рішення ухвалене у зв'язку з рішенням Кабінету міністрів Японії про заборону експорту до росії продукції, яка "сприятиме зміцненню промислової інфраструктури".

Санкції запроваджують у відповідь на російську агресію проти України. Японія, зокрема, заморозила активи ВЄБ.РФ, Промсвязьбанку і банку "Россия", а також посилила видачу дозволів на експорт до рф напівпровідників та "іншої схожої продукції".

7 червня японська влада ввела санкції проти Россельхозбанку і МКБ, а також оголосила про заборону на експорт товарів до рф. росія того ж дня призупинила реалізацію угоди з Японією про співпрацю у сфері промислу морських живих ресурсів.

Нагадаємо, що на початку травня США заборонили постачати до росії вантажівки, двигуни та підшипники.