"Це було б смішно, якби не було так трагічно": Макрон назвав пародією "референдуми" в Україні [ Редагувати ]
Так звані "референдуми" про приєднання до росії, оголошені в ОРДЛО, а також у Херсонській і Запорізькій областях України - "пародія", яка не має юридичної сили. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає Reuters.
Я думаю, що те, що було оголошено Росією, - пародія... Це цинізм, і, очевидно, він не буде визнаний міжнародним співтовариством...
Це було б смішно, якби не було так трагічно.
Макрон додав, що планує провести переговори з володимиром путіним. 20 вересня його запит на телефонну розмову відхили в кремлі.
Про невизнання легітимності "плебісцитів" на окупованих територіях України заявили представники НАТО і ЄС: канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Нагадаємо, що гауляйтери оголосили голосування про приєднання до рф на 23-27 вересня.
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