Оголошення псевдореферендумів: ЄС пригрозив росії санкціями [ Редагувати ]
Європейський союз пригрозив введенням санкцій проти росії у відповідь на оголошення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Країни-члени ЄС не визнаватимуть їхніх результатів. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.
Він зазначив, що оголошення про проведення псевдореферендумів - це спроба росії легітимізувати свій незаконний військовий контроль, яка спрямована на силову зміну кордонів України, що є явним порушенням Статуту ООН та незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Європейський Союз рішуче засуджує ці заплановані незаконні "референдуми", які суперечать законній і демократично обраній українській владі, порушують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та є грубим порушенням міжнародного права. Результати таких дій будуть недійсними та не будуть визнані ЄС та його державами-членами.
Боррель додав, що незаконні "голосування" за жодних обставин не можна вважати вільним волевиявленням людей, які проживають у захоплених регіонах під постійною російською військовою загрозою та залякуванням.
Він запевнив, що росія, її політичне керівництво та всі причетні до цих "референдумів" та інших порушень міжнародного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності. Також будуть розглянуті додаткові обмежувальні заходи проти росії.
ЄС залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і закликає рф негайно, повністю та безумовно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
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