У Білорусі з 24 вересня на півроку запроваджується заборона на вивезення зернових. Про це йдеться у постанові Ради міністрів.

До списку товарів, заборонених до вивезення, увійшло 19 найменувань. Серед них: пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, гречка.

У 2021 році білоруська влада вже вводила заборону на експорт деяких видів зернових. Президент Білорусії Олександр Лукашенко у травні говорив, що його країна у 2022 році не експортуватиме зернові культури та направить усі запаси на внутрішні потреби.

У квітні білоруська влада обмежила вивезення гречки, цукру, солі, олії та іншої бакалії. Тоді це рішення пояснювалося підвищеним попитом на продовольство у прикордонних районах. олександр лукашенко у травні заявляв, що його країна у 2022 році не експортуватиме зернові культури та направить усі запаси на внутрішні потреби.

Нагадаємо, з 23 вересня Білорусь заборонила вивезення автомобілів і смартфонів.