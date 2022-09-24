Білорусь на півроку заборонила вивезення зерна [ Редагувати ]
У Білорусі з 24 вересня на півроку запроваджується заборона на вивезення зернових. Про це йдеться у постанові Ради міністрів.
До списку товарів, заборонених до вивезення, увійшло 19 найменувань. Серед них: пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, гречка.
У 2021 році білоруська влада вже вводила заборону на експорт деяких видів зернових. Президент Білорусії Олександр Лукашенко у травні говорив, що його країна у 2022 році не експортуватиме зернові культури та направить усі запаси на внутрішні потреби.
У квітні білоруська влада обмежила вивезення гречки, цукру, солі, олії та іншої бакалії. Тоді це рішення пояснювалося підвищеним попитом на продовольство у прикордонних районах. олександр лукашенко у травні заявляв, що його країна у 2022 році не експортуватиме зернові культури та направить усі запаси на внутрішні потреби.
Нагадаємо, з 23 вересня Білорусь заборонила вивезення автомобілів і смартфонів.
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