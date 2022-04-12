Уряд Білорусі заборонив вивозити за межі ЄАЕС деякі види продовольчих товарів. До ЄАЕС входять росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан та Киргизія.

"Постанова прийнята для захисту внутрішнього ринку у зв'язку з підвищеним попитом у прикордонних районах на бакалійні товари, які фізособи купують комерційними партіями для вивезення за межі Білорусі", - заявили в прес-службі уряду.

Тепер вивозити можна:

1 кг борошна (гречаного, пшеничного);

1 кг круп (гречаної, рисової, манної, вівсяної, вівсяних пластівців, пшона);

1 кг цукру;

1 кг солі;

1 кг макаронних виробів;

1 л рослинної олії;

3 банки м'ясних, молочних чи рибних консервів (крім дитячого харчування).

Обмеження не поширюються на товари, куплені в магазинах безмитної торгівлі, які розташовані у пунктах пропуску на кордоні Білорусі.