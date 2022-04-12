Білорусь обмежила вивіз гречки, макаронів, цукру та солі [ Редагувати ]
Уряд Білорусі заборонив вивозити за межі ЄАЕС деякі види продовольчих товарів. До ЄАЕС входять росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан та Киргизія.
"Постанова прийнята для захисту внутрішнього ринку у зв'язку з підвищеним попитом у прикордонних районах на бакалійні товари, які фізособи купують комерційними партіями для вивезення за межі Білорусі", - заявили в прес-службі уряду.
Тепер вивозити можна:
- 1 кг борошна (гречаного, пшеничного);
- 1 кг круп (гречаної, рисової, манної, вівсяної, вівсяних пластівців, пшона);
- 1 кг цукру;
- 1 кг солі;
- 1 кг макаронних виробів;
- 1 л рослинної олії;
- 3 банки м'ясних, молочних чи рибних консервів (крім дитячого харчування).
Обмеження не поширюються на товари, куплені в магазинах безмитної торгівлі, які розташовані у пунктах пропуску на кордоні Білорусі.
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