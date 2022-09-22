Білорусь заборонила вивезення автомобілів і смартфонів [ Редагувати ]
Низку промислових товарів, у тому числі смартфони й автомобілі, з 23 вересня не можна буде вивезти за межі Білорусі. Про це йдеться в постанові, опублікованій на національному правовому порталі республіки
Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства--члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения.
У документі уточнюється, що до переліку, крім автомобілів, входять мотоцикли, велосипеди, медичні вироби, ядерні реактори тощо.
Заборона не поширюється на продукцію, чиє білоруське або російське походження підтверджено сертифікатом, або товари з разовою ліцензією на вивезення. Норма діятиме до березня наступного року.
У квітні білоруська влада обмежила вивезення гречки, цукру, солі, олії та іншої бакалії. Тоді це рішення пояснювалося підвищеним попитом на продовольство у прикордонних районах.
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