У суботу, 24 вересня, з портів Великої Одеси у рамках "зернової ініціативи" вирушають ще 8 суден з агропродукцією. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Сьогодні з портів Одеси та Чорноморська відправляться 8 суден, на борту яких 131,3 тис. тонн агропродукції. Продовольство призначене для країн Африки, Азії та Європи.

Станом на 10:00 6 суден вже вийшли з портів, об’єднавшись в караван, а ще два чекають на свою чергу.

З початку роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, Білорусь з 24 вересня на півроку заборонила вивезення зерна.