З українських портів вирушили ще 8 суден з агропродукцією [ Редагувати ]
У суботу, 24 вересня, з портів Великої Одеси у рамках "зернової ініціативи" вирушають ще 8 суден з агропродукцією. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
Сьогодні з портів Одеси та Чорноморська відправляться 8 суден, на борту яких 131,3 тис. тонн агропродукції. Продовольство призначене для країн Африки, Азії та Європи.
Станом на 10:00 6 суден вже вийшли з портів, об’єднавшись в караван, а ще два чекають на свою чергу.
З початку роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, Білорусь з 24 вересня на півроку заборонила вивезення зерна.
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Сьогодні з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило 13 суден. Зокрема, з порту "Південний" відправились 6 суден, "Чорноморська" - 5, а з порту "Одеси" - 2. Загалом на борту 13 суден знаходиться 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн світу
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