З українських портів вийшли ще дев'ять суден з агропродукцією [ Редагувати ]
У понеділок, 12 вересня, з українських портів вийшли дев'ять суден з 163,8 тис. тонн агропродукції. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.
У рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 9 суден з 163,8 тис. тонн агропродукції. Вони прямують до країн Азії та Європи.
З Одеського порту вийшов танкер ORIS SOFI (Туреччина).
З порту Чорноморськ - AHMED CAN (Туреччина), S-BRILLIANT (Нідерланди), MAGNOLIA (Туреччина), BRIZA (Греція), SALLY M (Ліван 7000 кукурудзи), NORD STARK (Іспанія).
З порту "Південний" - HADAR (Італія), WIN SINO (Індія).
12 вересня порти Великої Одеси планують прийняти на вхід 13 суден під завантаження українською агропродукцією. Станом на 10:00 шість суден пришвартовано біля причалів портів Одеси (2), Чорноморська (1) та порту "Південний" (3).
З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 2,78 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 122 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.
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