Глава РПЦ Кирило заявив, що своєю смертю в Україні загарбники "змивають усі гріхи" [ Редагувати ]
Глава РПЦ Кирило під час недільного богослужіння у храмі Олександра Невського заявив, що смерть окупантів під час вторгнення в Україну є "жертвою", яка "змиває" усі гріхи.
На богослужінні Кирило промовив молитву, в якій попросив "про перемогу Святої Русі": "Война, которая сейчас идет на просторах Руси, - это междоусобная брань", - вважає глава РПЦ.
Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию и идет исполнять то, что его долг ему велит, и если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
Нагадаємо, що 27 травня Собор Української православної церкви оголосив про повну самостійність та незалежність від Москви. УПЦ звинуватила РПЦ у мовчанні у відповідь на порушення співвітчизниками заповіді "Не убий" проти одновірців-українців.
Кримська єпархія УПЦ вирішила залишитися з Кирилом.
по темі
Сербія не визнає результати "референдумів" на Донбасі, Запоріжжі та Херсонщині, заявив глава МЗС Нікола Селакович
У неділю, 25 вересня, підрозділи зенітно-ракетної оборони знищили на Херсонщині ворожий штурмовик Су-25 і вертоліт Мі-8, який відправили йому на допомогу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ
Україна отримала перший зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони малої та середньої дальності NASAMS. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News. США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні у липні в рамках пакету допомоги на $820 млн. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК
У Дагестані в неділю, 25 вересня, відбувалися масові акції проти могілізації. У селі Ендірей Хасавюртовського району Дагестану учасники акції перекрили федеральну трасу. Поліція пострілами у повітря спробувала розігнати незадоволених. Протестні акції відбулися і в Махачкалі
Адміністрація президента США Джо Байдена непублічно попередила кремль про те, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні проти України буде мати "катастрофічні наслідки" для росії. Про це під час брифінгу заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван
Постраждала будівля лікарні - там пошкоджено багато вікон. Також частково вибито вікна у двоповерховому житловому будинку поряд. Друга ракета впала неподалік від гаражного кооперативу. Пошкоджено частину гаражів. Обійшлося без загиблих та поранених