Глава РПЦ Кирило під час недільного богослужіння у храмі Олександра Невського заявив, що смерть окупантів під час вторгнення в Україну є "жертвою", яка "змиває" усі гріхи.

На богослужінні Кирило промовив молитву, в якій попросив "про перемогу Святої Русі": "Война, которая сейчас идет на просторах Руси, - это междоусобная брань", - вважає глава РПЦ.

Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию и идет исполнять то, что его долг ему велит, и если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.

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Нагадаємо, що 27 травня Собор Української православної церкви оголосив про повну самостійність та незалежність від Москви. УПЦ звинуватила РПЦ у мовчанні у відповідь на порушення співвітчизниками заповіді "Не убий" проти одновірців-українців.

Кримська єпархія УПЦ вирішила залишитися з Кирилом.