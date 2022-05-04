Головний проповідник єресі "русского міра" може опинитися під санкціями Євросоюзу. Як повідомляє агентство "Франс-Пресс", до нового, вже шостого, пакету обмежень ЄС планує додати 58 росіян. Зокрема й патріарха Московського і всєя Русі - Кирила. Терпець Брюсселю увірвався після останньої заяви кремлівського церковного служителя.

Що наговорив, та як у російській православній церкві відреагували на ймовірні санкції - розкажемо далі.

Литва першою закликала Європу запровадити обмеження проти патріарха російської православної церкви Кирила.

Європейська комісія запропонувала включити Кирила до нового переліку з п'ятдесяти восьми осіб, які потрапили під санкції через військові дії росії в Україні. Про це йдеться в документі, з яким ознайомилася редакція агентства "Франс-Пресс".

Патріарх Кирило, який є лідером російської православної церкви, близьким соратником путіна і одним з головних рупорів так званого християнського націоналізму. Тобто ідей, якими щоденно накачує суспільство церква в російській федерації. Остання заява Кирила шокувала притомну світову спільноту.

Кирило - патріарх російської православної церкви:

Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи.

При цьому він стверджує, що росіяни роблять усе правильно, саме тому їх так любить Господь. Але терпіти не може Захід.

Урсула фон дер Ляєн - президентка Єврокомісії:

Для всіх винуватців війни кремля: ми знаємо, хто ви, ви будете відповідати і вам це не зійде з рук.

Представник РПЦ Володимир Легойда у відповідь на можливі санкції заявив, що російську православну церкву на чолі з патріархом Кирилом не налякати внесенням у цитую: "якісь-то там списки".

Тим часом на заяву Кирила про нібито не войовничу росію відреагував очільник Православної церкви України Блаженніший митрополит Епіфаній.

Блаженніший митрополит Епіфаній - очільник Православної церкви України:

На жаль, РПЦ у цій війні бере безпосередню участь. Ми бачили, як Кирило Гундяєв практично відкрито благословляє російських загарбників вбивати українців. Згідно з людськими законами, вони повинні понести покарання, і вони його понесуть, але також вони понесуть покарання згідно з законами Божими.

Роками Кирило сумлінно дотримувався методичок кремля, адже намолити статки, які за непідтвердженими даними оцінюються у щонайменше 4 мільярди доларів, вважалося б біблійним чудом.

З настанням війни церковнослужитель називав її "спецоперацією". А розпочалася вона, за його словами, чи то через "геополітичну ситуацію", чи то через те, що Донбас відмовився проводити на своїй території гей-паради.

А вот эти гей-парады и призваны не просто доказать, а продемонстрировать, что это одна их вариаций человеческого поведения. Вот почему для того, чтобы войти в клуб тех стран необходимо обязательно провести гей-парад.

За даними останнього дослідження Всеросійського центру вивчення громадської думки, 66 відсотків росіян вважають себе православними. Отож російська церква на чолі з Кирилом використовує кожну нагоду, аби влити у вуха парафіян потрібний владі месседж.

Роками церква підтримувала мілітаризацію росії.

Служба в вооруженных силах - это настоящий подвиг. Потому что он требует готовности от каждого, кто принял присягу, защищать родину, не жалея жизни своей. И поэтому сегодня особая молитва о наших вооруженных силах. О наших воинах.

А коли настав час засудити геноцид російської армії в Україні, Кирило правив службу і дарував ікону росгвардії.

Відвертається від Кирила і Українська православна церква Московського патріархату. Вже понад півтора десятки єпархій офіційно відмовилися поминати послушника путіна на своїх богослужіннях. І сотні священиків вимагають міжнародного церковного трибуналу для Кирила. Підставою стало те, що він ставить національно-політичні інтереси вище за загальноцерковні.