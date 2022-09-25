Злочинна мобілізація використовується росією не лише для того, щоби подовжити страждання людей в Україні, але й для того, аби фізично знищити чоловіків - представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються Росією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 25 вересня. Він російською мовою звернувся до жителів Дагестану, яку 25 вересня вийшли на масові акції проти могілізації.

Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос - о жизни. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей - всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придёте забирать жизни наших детей, мы вас живыми уже не отпустим.

Глава держави наголосив, що вихід є - не підкорятися злочинній мобілізації. Тікати. Або здаватись в український полон за першої ж нагоди.

Нагадаємо, у Дагестані в неділю, 25 вересня, відбувалися масові акції проти мобілізації. У столиці республіки Махачкалі на вулиці вийшли сотні людей.