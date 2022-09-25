У Дагестані поліцейські пострілами розганяли противників мобілізації (відео) [ Редагувати ]
У Дагестані в неділю, 25 вересня, відбувалися масові акції проти могілізації. У селі Ендірей Хасавюртовського району Дагестану люди перекрили федеральну трасу.
Поліція пострілами у повітря спробувала розігнати незадоволених. Про те, що відбувається на трасі біля повороту на Ендірей, стало відомо з відеороликів у місцевих соцмережах. На відео чути стрілянину чергами, видно піднесені вгору стволи автоматів.
Протестні акції відбулися і в Махачкалі. Тут на мітинг вийшли жінки під гаслами "ні війні" та "ні мобілізації". Коли поліція спробувала затримувати жінок, почалися масові сутички. Офіційна влада ніяк не коментує те, що відбувається.
Нагадаємо, що у Чечні мобілізація відбуватися не буде. Водночас у Кремлі розмірковують над мобілізацією в Абхазії та Південній Осетії.
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