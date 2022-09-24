В росії губернатори областей критикують мобілізацію [ Редагувати ]
У росії вже кілька губернаторів розкритикували мобілізацію, оголошену президентом рф володимиром путіним, через те, що багатьох чоловіків почали призивати "помилково". Про це повідомляє Meduza.
За інформацією російського видання, голова Якутії Айсен Ніколаєв став першим губернатором, який розкритикував мобілізацію через призов громадян, які не підходять під критерії Міноборони рф. Таку саму позицію висловив і губернатор Магаданської області Сергій Носов.
У Meduza зазначають, що тепер голова Володимирської області Олександр Авдєєв також згадав про те, що військкомати мобілізували деяких росіян "помилково". Але тепер вони мають повернутися додому і роботу над цим уже розпочато.
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Інцидент стався напередодні 23 вересня. Чоловік утік на військовому КамАЗі, після чого викрав іншу машину і попрямував у бік Курської області. Baza повідомила, що озброєного дезертира затримали.
За даними ЗМІ, призвати у військо в росії планують понад мільйон солдат. Хоча пєсков це й заперечує. Хоча ще тиждень тому він заперечував саму можливість мобілізації. Тож хто куди тікає з росії? І як у федерації відбувається полювання на чоловіків - розкаже далі Марина Біленька.
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У російських містах відбуваються акції проти оголошеної путіним мобілізації. Демонстрації відбуваються у Москві, Санкт-Петербурзі, Пермі, Новосибірську, Томську, Єкатеринбурзі, Іркутську, Красноярську. Акції нечисленні. Місцями силовиків більше за самих мітингувальників. Силовики затримують людей, незалежно від статі