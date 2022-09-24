У росії вже кілька губернаторів розкритикували мобілізацію, оголошену президентом рф володимиром путіним, через те, що багатьох чоловіків почали призивати "помилково". Про це повідомляє Meduza.

За інформацією російського видання, голова Якутії Айсен Ніколаєв став першим губернатором, який розкритикував мобілізацію через призов громадян, які не підходять під критерії Міноборони рф. Таку саму позицію висловив і губернатор Магаданської області Сергій Носов.

У Meduza зазначають, що тепер голова Володимирської області Олександр Авдєєв також згадав про те, що військкомати мобілізували деяких росіян "помилково". Але тепер вони мають повернутися додому і роботу над цим уже розпочато.