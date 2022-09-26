Ердоган планує провести переговори із Зеленським та путіним [ Редагувати ]
Президент Турції Реджеп Тайіп Ердоган планує провести переговори з лідером України Володимиром Зеленським, а також із російським колегою володимиром путіним. Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу під час брифінгу у Японії.
На прес-конференції в Національному прес-клубі Японії в Токіо він сказав:
Наш пан президент проведе переговори з Путіним та Зеленським. Наші зусилля спрямовані на те, щоб організувати їхню зустріч.
Чавушоглу не уточнив, чи будуть переговори проходити телефоном чи віч-на-віч.
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