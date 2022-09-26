Президент Турції Реджеп Тайіп Ердоган планує провести переговори з лідером України Володимиром Зеленським, а також із російським колегою володимиром путіним. Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу під час брифінгу у Японії.

На прес-конференції в Національному прес-клубі Японії в Токіо він сказав:

Наш пан президент проведе переговори з Путіним та Зеленським. Наші зусилля спрямовані на те, щоб організувати їхню зустріч.

Чавушоглу не уточнив, чи будуть переговори проходити телефоном чи віч-на-віч.