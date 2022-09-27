У Туреччині стався вибух біля поліцейської дільниці [ Редагувати ]
У південній турецькій провінції Мерсін двоє поліцейських отримали поранення внаслідок вибуху бомби біля поліцейської дільниці. Про це повідомляє Reuters.
МВС Туреччини заявило, що вибух стався близько 23:00 за місцевим часом.
Другу бомбу, знайдену біля поліційної дільниці, було знищено під контролем правоохоронних органів, а підозрюваного затримано, повідомило міністерство внутрішніх справ Туреччини.
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