Санкції проти росії Європа не послаблюватиме, а навпаки - посилить. Про це у Львові розповіла віце-президентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вєра Юрова. Кого торкнуться нові обмеження? Христина Гашенко докладніше.

Ось так, під живий аккомпанемент фортепіано, зустріли у Львові віце-президентку Єврокомісії Вєру Юрову. В одній із львівських лікарень вона підтримала тих, хто тут проходить лікування після російських обстрілів. Серед них і 15-річний Олег. Поранення хлопець отримав після того, як снаряд прилетів у його дім у селі Чаплине. В момент влучання - Олег був вдома зі своєю мамою. На жаль, її не вдалося врятувати.

Олег Іляшенко, поранений:

Я був біля вікна і заклеював вікна і воно получається, навіть не успев отреагіровать. Тут дим вікно, і така кучегура на мене летить і все. Після того я открив глаза весь в крові.

Хто прийшов у палату, Олег не відразу зрозумів.

- Європейська комісія? - Так. – Вера - то Єврокомісар, такий дуже крутий бос, який опікується всіма країнами Євросоюзу. - Я велика, але я так не виглядаю.

Підняти настрій Вєра Юрова намагалась і українським військовим, які у лікарні проходять реабілітацію. Тут хлопці готуються до протезування.

Зрозуміти настрій української молоді Єврокомісарка вирішила в Українському Католицькому університеті. Вєра Юрова свій виступ перед студентами розпочала українською.

Вєра Юрова, віце-президентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості:

Ви є майбутнє України. Ви є майбутнє Європи… Ви розумієте мене?

Єврокомісарка наголосила, що захоплюється героїзмом та неабиякою відвагою українського народу у боротьбі проти російської армії. На питання студентів чи бачить Європа Україну у своєму складі - гостя відповіла однозначно - так.

Вєра Юрова, віце-президентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості:

У вас зараз історичний момент, який каже - ви маєте зростати, політично збільшувати свій вплив і запрошувати нові країни долучитись. Є певні речі, які ми мусимо підготувати для приєднання нових учасників до Європейського союзу.

Перш за все - це зміна бюджету ЄС. Бо ж Україна буде найбільшою країною з найбільшими фінансовими проблемами, наголосила Вєра Юрова. Та найголовніше - це те, що Єропейський союз і надалаі підтримуватиме Україну.

Вєра Юрова, віце-президентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості:

Країни члени союзу готові підтримати Україну у вашій героїчній боротьбі, і мій керівник сказав дуже чітко - жодне послаблення санкцій, а навпаки більша підтримка. Це головний меседж, чому я тут сьогодні. Європейський союз із вами, з Україною, а ми з Україною в Європейському союзі. І я вважаю, що це меседж, який йде від нас.

Підтримка на практиці України - це санкції, які планують надалі запровадити проти російсьокого телебачення.

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України:

Перший крок вже було зроблено - це санкції проти "раша тудей" і заголом після цього "росія-24" і каналу "росія".Вони мовили на супутнику сатилітному, але зараз ми говоримо про подальші кроки. Мова йде про "перший канал", "нтн", "ртв" та інші пропагандистські канали, яким не місце в цивілізованому світі.

Андрій Садовий, міський голова Львова:

Ворог використовує не тільки зброю фізичну уражаючи, але використовує зброю інформаційну. Тому вважливо заблокувати будь-яке розповсюдження цієї неправди, цього бруду, який виливається на багато медіа і тут ми маємо повну співпрацю.

Окрім нових санкцій проти пропагандиських телеканалаів Євросоюз може схвалити ще новий пакет санкцій проти росії.