На Харківщині ЗСУ відбили у окупантів важливий логістичний вузол [ Редагувати ]
Українські захисники відбили у російських загарбників важливий логістичний вузол - Куп'янськ-Вузловий на Харківщині. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У росіян було декілька важливих напрямків - це Ізюм, так звана "ізюмська висота". Умовно кажучи, шлях, через який ворог направляв свою військову техніку на території Луганської та Донецької областей, де посилювали свою присутність.
І, звичайно, Куп'янськ-Вузловий - це одна із найбільших залізничних логістичних розв'язок на території Харківської області, яка з початку повномасштабної війни була окупована і її ворог досить сильно обороняв і тримав. Завдяки успішній військовій операції ЗСУ дійсно її зараз відбили та фактично повністю контролюють.
Про контроль над Куп'янськом-Вузловим повідомляв Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 26 вересня.
Куп’янськ-Вузловий - селище міського типу Харківської області, де знаходиться однойменна залізнична станція, яка є великим залізничним вузлом.
Росіяни використовували залізничну інфраструктуру станції для перекидання своїх сил з Бєлгородської області на окуповану територію східної України. Контроль ЗСУ над цим населеним пунктом позбавляє росіян важливих логістичних можливостей.
Нагадаємо, 27 вересня, окупанти та колаборанти залишили Борівську громаду в Харківській області.
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