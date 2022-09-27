У вівторок, 27 вересня, окупанти та колаборанти залишили Борівську громаду в Харківській області. Про це повідомляється у Telegram-каналі Борівської громади.

ЗСУ взяли під свій контроль село Піски-Радьківські, але там ще проводять зачистки та розмінування.

Продовжується боротьба за звільнення лівобережної частини Борівської громади від рашистських окупантів. Ведуться бойові дії. ЗСУ витісняють противника, але визволені території потерпають від ворожих обстрілів. Звуки вибухів також постійно чути з півночі, сходу та півдня. Окупаційна влада залишила громаду, майже всі колаборанти також втекли.

Звільнення населених пунктів Борівщини на лівому березі Осколу почалося з півдня.

Село Піски-Радьківські (другий за розміром населений пункт громади, де до повномасштабної війни мешкало близько 2 тисяч людей), вже перебуває під контролем ЗСУ.

Але українські військові наразі ще виявляють там групи російських військових, проводять зачистки, розмінування. Місцеві жителі радо зустрічають наших воїнів.

Вказано, що жителі, які залишилися вдома, ховаються у підвалах та укриттях, оскільки пересуватися вулицями та автошляхами між населеними пунктами наразі небезпечно. Електроенергії, мобільного зв’язку та інтернету в громаді немає.